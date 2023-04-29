З 28 квітня 2023 року уряд Польщі спростив процедуру ввезення дронів на територію України. Польща спростила експорт дронів до України. Про умови та інші деталі в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Дрони, особливо те, що ми називаємо "мавіки" - це дрони, які здебільшого постачаються волонтерами, приватними особами. Ми з вами усі донатимо на цю техніку. Власне для постачальників, нашого волонтерського руху дотримання вимог законодавства про торгівлю товарами подвійного призначення є дуже складною. До сьогоднішнього дня = це була велика проблема. Щодня до нас звертались волонтери, щоб спростити транзакції з ЄС до України, тому що кожен раз кожне постачання вимагало отримання дозволу", - зазначив Качка.

Він додав: "Польські наші колеги знайшли рішення - можливість застосувати загальний дозвіл, яким може скористатись будь-яка особа, яка живе або зареєстрована в Польщі. Це може бути будь-який суб'єкт, який може агрегувати партію цих дронів і відповідно на підставі цього дозволу передати його в Україну цілком спрощено".