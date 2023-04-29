Росія намагається змінити етнічний склад тимчасово окупованої території України за рахунок переселенців із російської глибинки. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Більш за все росія намагається переселити своїх мешканців, щоб змінити автентичний склад нашої громади. Також і шантажем і будь-якими способами вивозить і наших людей. Окупаційна влада і представники росії приділяють увагу нашим дітям. Сайти так званих "лднр" писали, що вони перевірили 94 чи близько 100 тисяч хлопчиків і дівчаток на проблеми зі здоров'ям. Після цього, наскільки ми знаємо, 70% з них отримали довідки про те, що у них є якісь хронічні захворювання, які потрібно лікувати. Після того, як вивозять дітей, потім і від батьків вимагають туди переїхати", - заявив Лисогор.

Він додав: "Спротив на території окупантів є постіний... Там дуже багато організовано комендантських патрулів і посилили вони дуже подавлення нашого мобільного зв'язку.