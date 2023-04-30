Окупанти "накрили" Нікополь з артилерії [ Редагувати ]
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в ніч на 30 квітня росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Росіяни обстріляли місто з артилерії - пошкоджено 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус, легковий автомобіль та лінія електропередач.
Люди не постраждали, зазначив Лисак.
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