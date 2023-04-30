Окупанти обстріляли Херсон вночі: двоє людей поранені [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Кирило Тимошенко/Telegram
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що 30 квітня російські окупанти обстріляли Херсон. Двоє людей отримали поранення. Про це він повідомив у Telegram.
Після нічного обстрілу Херсона сьогодні двоє людей отримали легкі поранення, госпіталізація не знадобилася.
Соболевський звернувся з проханням під час обстрілів, триматися подалі від вікон.
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