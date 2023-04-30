Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що 30 квітня російські окупанти обстріляли Херсон. Двоє людей отримали поранення. Про це він повідомив у Telegram.

Після нічного обстрілу Херсона сьогодні двоє людей отримали легкі поранення, госпіталізація не знадобилася.

Соболевський звернувся з проханням під час обстрілів, триматися подалі від вікон.