Окупанти випустили по Україні 18 ракет [ Редагувати ]
У понеділок вночі, 1 травня, близько 02:30, окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 із району Оленегорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.
Про це повідомляється у Telegram Головнокомандувача ЗСУ.
Повідомляється, що загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15 повітряних цілей супротивника.
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