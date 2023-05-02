Вони бояться нашого контрнаступу: Єгор Фірсов розповів про підготовку росіян [ Редагувати ]
Вони бояться нашого контрнаступу і в них пішла вказівка рити окопи, фортифікаційні споруди, щоб якось закріпитись. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовослужбовець ТрО, тактичний медик Єгор Фірсов.
"Наш підрозділ стоїть трохи вище, ніж Авдіївка. Це говорить про те, що нам трохи легше. Тому що напрям бойових дій йде на Авдіївку. Мокрі окопи, по коліна в багнюці... Воїни кожен день мають прати свій одяг. Певні труднощі в пересування техніки. Ворог знову застосовує авіацію, цілить по житловим будинкам. Вони бояться нашого контрнаступу і в них пішла вказівка рити окопи, фортифікаційні споруди, щоб якось закріпитись", - зазначив Фірсов.
Він додав: "В Бахмуті ад. Кожну годину бої. Багато завдають контузій. Дуже важко. У нас, в порівнянні із ними - курорт. Це не означає, що у нас не йдуть бойові дії, тому що йде артилерійський обстріл, але піхота не так суне активно, як на Бахмутському напрямку".
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