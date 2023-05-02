Робота вибухотеніків по розмінуванню території Херсонщини триває. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник відділу протимінної діяльності Міністерства оборони, начальник групи координації розмінування при Херсонській ОВА Олександр Щебетюк.

"Зараз ми знаходимось у населеному пункті Посад-Покровське. Це населений пункт, який найбільше постраждав від мін та вибухонебезпечних предметів. З 940 будівель, які тут є, не постраждали буквально одиниці. Буквально з вчорашнього дня зведений підрозділ ЗСУ розпочав суцільне розмінування. Найближчим часом ми очікуємо прибуття сюди додаткового загону, бо роботи тут дуже багато", - заявив Щебетюк.