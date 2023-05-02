Росія не діє в межах правового поля. Вона застосовує масовий терор за допомогою свої "правоохоронних органів", бо розцінює кожного українця, що має український паспорт як потенційну загрозу, патріота, того, який буде чинити опір. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила адвокатка, директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова.

"Росія не діє в межах правового поля. Вона застосовує масовий терор за допомогою свої "правоохоронних органів", бо розцінює кожного українця, що має український паспорт як потенційну загрозу, патріота, того, який буде чинити опір. Тому вони застосовують усілякі репресивні дії до цих людей, щоб змусити відмовитись від українського паспорту", - зазначила Ястребова.

Вона також відповіла, що буде, якщо відмовитись від російського паспорту.

"У нас відповідне питання громадянства, в тому числі примусова паспортизація - є такий профільний закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях. Він передбачає, що примусові автоматичні набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства рф - не визнаються і не є підставою для втрати громадянства України. Правовий режим в Україні закладений для захисту від примусової паспортизації і ним визначено нікчемність паспортів рф, які вони роздають", - зазначила Ястребова.

Також адвокатка розповіла, чи буде відповідальність за отримання російського паспорту.

"Виходячи з контексту крайньої необхідності, положень закону, який я тільки що проголосила - такої відповідальності не буде. Якщо людині цей паспорт нав'язали "під дулом автомата" - відповідальності не буде. А якщо людина з радістю його взяла, долучилась до роботи в окупаційниї адміністраціях і працює на ворога - відповідальність буде за відповідними статтями кримінального кодексу України", - додала вона.