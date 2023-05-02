Через поразки на полі бою кремль може готувати черговий "жест доброї волі". Не виключено, що рф може оголосити його під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".

За його словами, в кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати "СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території.

Міністр пояснив, що разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для самого ворога, у рф потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе ж всередині це народові.

У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда у рф працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше.

Він припустив, що в кремлі вже шукають варіанти сценаріїв, як це "відіграти", і не виключено, що буде "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму.

Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів.

Таким чином російська влада нібито зможе пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні.