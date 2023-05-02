Рада ухвалила важливий закон для військових [ Редагувати ]
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На своєму засіданні 2 травня Верховна Рада ухвалила законопроект №9154 про удосконалення роботи військово-лікарських комісій та питання оформлення документів для лікування військовослужбовців №9158.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
За його інформацією, за зазначені рішення проголосували 287 та 291 депутат, відповідно.
Законопроєкт №9154 передбачає можливість створення військово-лікарських комісій не лише при військкоматах закладах охорони здоров'я Міноборони та МВС, а також при державних і комунальних закладах охорони здоров’я. Закон має допомогти вирішити проблему черг та зайвої бюрократії у роботі військово-лікарських комісій, з якими стикаються військовослужбовці.
Законопроєкт №9158 передбачає вдосконалення процедури оформлення військовослужбовцям довідки щодо обставин травми (поранення, контузія, каліцтво) як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення.
Зокрема у документі прописано вдосконалені норми про оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я.
При цьому під час голосування була прийнята поправка про те, що в разі неможливості направлення документів у електронному вигляді, обов’язок з направлення документів у паперовому вигляді покладається на заклад охорони здоров’я або ж територіальний центр комплектування та соцпідтримки.
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