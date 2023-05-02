Війна в Україні скоріше за все не закінчиться у цьому році – ні українці, ні росіяни не зможуть здобути остаточної переваги на полі бої.

Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Foreign Affairs.

Марк Міллі визнав, що протягом останніх кількох місяців українці отримали значну військову допомогу.

"Я хотів би сказати, що зараз українці мають здатність атакувати, вони можуть проводити наступальні операції, а також мають здатність оборонятися, значно покращену порівняно з тим, що вони мали лише рік тому. Тому я вважаю, що їхні можливості значно зросли", – каже американський колега Залужного.

Міллі не береться прогнозувати, чи перейдуть ЗСУ у контрнаступ наближчими тижнями, адже "це вирішувати українцям".

На його думку, результат українського контрнаступу – це питання ймовірностей. Результати контрнаступу за прогнозами Міллі:

значний успіх ЗСУ з повним обваленням російської оборони;

частковий або обмежений успіх;

відсутність успіху.

"Однак, я вважаю, що ймовірність того, що будь-яка зі сторін досягне своїх політичних цілей (а війна – це політика з використанням виключно військових засобів), - я думаю, що це буде дуже складно. І, чесно кажучи, я не думаю, що це можливо в цьому році", – заявив він.