У середу, 3 травня, Європейська комісія прийняла рішення про виділення 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну та допомоги державам-членам поповнити свої запаси. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Запроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування, закон спрямований на нарощування виробничих потужностей ЄС та вирішення проблеми поточної нестачі боєприпасів та ракет, а також їх компонентів. Він підтримуватиме скорочення запасів у держав-членів та спільні закупівлі боєприпасів.

Зокрема, передбачається, що ці заходи "зміцнять оперативність та здатність оборонної промисловості Союзу забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів та ракет до Європи".

У світлі відновлення конфлікту високої інтенсивності в Європі своєчасна доступність цих продуктів у достатній кількості має вирішальне значення для нашої безпеки та для наших постійних зусиль щодо підтримки України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила:

Україна героїчно чинить опір жорстокому російському загарбнику. Ми виконуємо свою обіцянку підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно. Але відважним солдатам України потрібно достатньо військової техніки, щоб захистити свою країну.

За її словами, Європа посилює свою підтримку за трьома напрямками. А саме:

держави-члени доставляють додаткові боєприпаси зі своїх існуючих запасів за підтримки нового Європейського фонду миру у розмірі 1 мільярда євро;

разом з державами-членами передбачається закуповувати більше боєприпасів для України, і для цього виділяється додатковий 1 мільярд євро.

І сьогодні ми працюємо над третім пунктом. Нарощування та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі.

На її думку, це допоможе Україні поставити більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить європейський оборонний потенціал.