Б’юті-гаджети постійно потерпають від стереотипів. Наприклад, стайлери та фени називають вбивцями волосся, а щіточки для вмивання та масажери — безглуздими іграшками. Не залишаються без уваги тримери для вкорочування та видалення небажаної «рослинності» на обличчі та тілі. Про них скептики також вигадують багато цікавого. Щоправда, більшість міфів не мають жодного раціонального підґрунтя або ж правдиві лише наполовину.

Міф №1: існують тільки чоловічі тримери

Здавалося б, тример — гаджет універсальний, але за гендерною ознакою його частіше зараховують до чоловічого списку must have. Мовляв, у жінок є альтернативи у вигляді різноманітних епіляторів.

Щоб подолати упередженість щодо призначення тримерів, достатньо ознайомитися з асортиментом популярних брендів. Вони пропонують моделі трьох типів: універсальні, для чоловіків та жінок. Різниця між ними полягає у конструкції та функціонуванні. Чоловічі — більші та трохи важчі, відповідно до розміру долонь. Жіночі працюють делікатніше та підходять для видалення тонких волосків.

Міф №2: користуватися тримером боляче

«Хейтери» вважають, що використання тримера — це справжнісінькі тортури. Болісні відчуття супроводжують процедуру від початку і до самого кінця. Це було б правдою, якби пристрій працював як пінцет, тобто різко висмикував волоски з корінням. Проте, принцип функціонування більше схожий на електричну бритву. В конструкції є незнімні або знімні ножі, які обережно вкорочують волосся до вказаної довжини.

Порізатися тримером неможливо завдяки продуманому розташуванню різальних поверхонь та надійному захисту у вигляді спеціальної сітки або гребінця.

Міф №3: тримери бояться води

Це так і є, якщо мова йде про моделі, призначені виключно для сухої стрижки. Але у багатьох пристроїв водонепроникний корпус, який можна навіть промити від дрібних волосків під проточною водою після використання. Щоб дізнатися, чи передбачено конструкцією тримера захист від вологи, доцільно уважно оглянути коробку з-під нього або прочитати інструкцію з експлуатації. Там обов’язково є детальна інформація щодо класу захисту.

Міф №4: використовувати тримери можна лише для бороди та вусів

Функціональність тримерів залежить від комплектації та особливостей конфігурації. Навіть найпростіші моделі з кількома насадками можуть виконувати принаймні три функції:

підрізати вуса,

підрівнювати бороду,

моделювати форму брів.

Топові гаджети з цілим арсеналом додаткових аксесуарів призначені також для таких завдань, як:

видалення волосся у вухах та носі,

коригування та окантування зачісок,

бриття короткої щетини,

інтимні стрижки.

Існують тримери для всього тіла, які підлаштовуються під особливості шкіри на ногах, під пахвами, в інтимних ділянках.

Міф №5: ціни тримерів захмарні, а ефективність мінімальна

Справедливий висновок про ефективність можна зробити, з огляду на функціональність. З таким арсеналом доступних можливостей тримери просто не можуть бути неефективними.

Щодо вартості, найдешевші гаджети на батарейках коштують до 500 гривень. Це зовсім небагато, якщо зауважити, що з їхньою допомогою можна добряче зекономити на одноразових бритвах та походах до барбершопів чи салонів краси.

Отже, навіть з невеликим бюджетом можна придбати якісний тример, який на практиці зруйнує всі найпоширеніші стереотипи. Навчитися вправно користуватися ним допоможуть відеоінструкції та гайди, які доступні в інтернеті на кожному кроці.