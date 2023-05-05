Збройні сили України, ймовірно, проводять локалізовані контрнаступальні дії на кількох напрямках. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Міністерство оборони росії заявило, що їхні війська відбили шість українських диверсійно-розвідувальних груп на північний схід, схід і південний схід від Куп’янська. На відео, опублікованому 3 травня, видно, як підрозділи 6-ї загальновійськової армії обстрілюють українські позиції приблизно за 11 км на північний схід від Куп’янська. російський блогер стверджував, що 3 і 4 травня вздовж лінії зіткнення на Куп'янському фронті велися взаємні артилерійські обстріли.

російські джерела стверджували, що 4 травня війська рф здобули територію на південь від Кремінної. Блогер заявив, що чеченський "Сівер-Ахмат" (у складі 78-го мотострілецького полку спеціального призначення 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) прорвали українську оборону у південно-східній Білогорівці (10 км на південь від Кремінної).

Крім того, російські джерела стверджують, що танк Т-90М 2-го армійського корпусу "ЛНР" наступає на Сіверськ з Білогорівки. У Генштабі України повідомляли, що 4 травня російські війська вели безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки.

Бої у Донецькій області

4 травня російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях. Український Генштаб повідомив, що росіяни вели невдалі наступальні дії поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Маркового (14 км на північний захід від Бахмута) та Ню-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

Міністерство оборони росії заявило, що рф захопила два невизначені квартали в західній частині Бахмута. Євген Пригожин, 3 травня, заявив, що ЧВК "Вагнера" просунулися в Бахмуті на 230 метрів і що українські війська наразі контролюють 2,64 квадратних кілометрів міста.

Українські сили, ймовірно, провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що українці, ймовірно, контратакували на північний захід від Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначного просування в цьому районі. Обмежений характер можливого просування українців свідчить про те, що контратака була локалізованою тактичною операцією.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки). Український Генштаб повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки). російський блогер заявив, що українські сили здійснили контратаку поблизу Старомихайлівки (19 км на південний захід від Авдіївки), можливо, це частина ймовірної тривалої схеми обмежених та локалізованих українських контратак уздовж цієї ділянки лінії фронту.

Окупанти не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області. російські джерела стверджують, що українські сили активніше зондують російські позиції в цьому районі, і закликають не робити передчасних висновків, що така діяльність є початком українських контрнаступальних операцій.

"Південна вісь"

російські джерела стверджують, що відбили спроби української розвідки в Запорізькій області. На кадрах, опублікованих 3 травня, нібито видно, як підрозділи 291-го мотострілецького полку (42-ї мотострілецької дивізії) і 291-ї артилерійської бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відбивають дії українських розвідників під Оріховим.

Численні російські джерела стверджували, що українські операції були локалізованими діями, а не початком контрнаступу. російський агрегатор новин навіть скасував свою заяву від 3 травня про початок українського контрнаступу та заявив, 4 травня, що українські сили натомість провели розвідку.

російські війська продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції перед українським контрнаступом. Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС повідомила інспекцію про збільшення росією скупчення військової техніки, озброєння та вибухівки на території 4-го енергоблоку.