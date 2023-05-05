За результатами закордонних візитів президента Володимира Зеленського партнери нададуть українським військовим ще більше озброєння.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 травня.

"Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення", - розповів президент.

Він також розповів, що за результатами переговорів Україна отримала ще більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу.

"Маємо більше прогресу щодо відповідальності росії за агресію проти нашої держави", - зауважив Зеленський.