"Маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю": Зеленський про візит у Гаагу [ Редагувати ]
За результатами закордонних візитів президента Володимира Зеленського партнери нададуть українським військовим ще більше озброєння.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 травня.
"Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення", - розповів президент.
Він також розповів, що за результатами переговорів Україна отримала ще більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу.
"Маємо більше прогресу щодо відповідальності росії за агресію проти нашої держави", - зауважив Зеленський.
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