"Це робота наших друзів": політичний експерт прокоментував атаку дронів по Кремлю [ Редагувати ]
Атака дронів по Кремлю - це робота тих, хто бажає знищення росії. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політичний експерт Микола Давидюк.
"Ми не знаємо хто це, але летіло красиво. Якщо не наші, якщо китайці - ми ще більше будемо раді. Якщо інші західні країни - теж прекрасно. Не вірю, що стріляє російська опозиція, диверсанти. Це робота тих сил, які бажають знищення росії. Це робота наших друзів", - зазначив Давидюк.
Він додав: "В порівнянні з 2014 роком - це зовсім інша війна. Кількість дронів, кількість інтернет технологій, аналітики, штучного інтелекту, який ми використовуємо для моделювання наших атак і контрнаступу. Ми посилені в рази краще і ця війна ведеться більш технологічно з нашої сторони, ніж з їхньої".
по темі
Усі інформаційні повідомлення, які на сьогодні наші громадяни через "Дію" подавали, коли у них є пошкоджене, зруйноване житло - стануть автоматично заявками, коли відповідна комісія при органах місцевого самоврядування проведе верифікацію
В Бахмуті вдалось ворогу просунутись на півночі та в бік центру
Маршрут реабілітації військових повністю відпрацьований
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Володимир Зеленський заявив, що його міжнародні поїздки матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може ще більше зміцнити свою оборону завдяки броньованій техніці та сучасній авіації