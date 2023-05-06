Атака дронів по Кремлю - це робота тих, хто бажає знищення росії. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політичний експерт Микола Давидюк.

"Ми не знаємо хто це, але летіло красиво. Якщо не наші, якщо китайці - ми ще більше будемо раді. Якщо інші західні країни - теж прекрасно. Не вірю, що стріляє російська опозиція, диверсанти. Це робота тих сил, які бажають знищення росії. Це робота наших друзів", - зазначив Давидюк.

Він додав: "В порівнянні з 2014 роком - це зовсім інша війна. Кількість дронів, кількість інтернет технологій, аналітики, штучного інтелекту, який ми використовуємо для моделювання наших атак і контрнаступу. Ми посилені в рази краще і ця війна ведеться більш технологічно з нашої сторони, ніж з їхньої".