Антикорупційний суд конфіскував активи гауляйтера Сальдо [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона. Про це йдеться у рішенні суддів ВАКС.
Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської ОДА, призначений на цю посаду російськими окупантами. У березні 2022 року брав участь у мітингу на підтримку російської агресії проти України, після цього сприяв створенню та став членом так званого "Комітету порятунку миру та порядку", а точніше - органу співпраці з російською окупацією в Херсонській області.
З огляду на ці факти, проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляє Transparency International Україна.
Суд погодився з Мін’юстом в частині конфіскації активів:
- 5 земельних ділянок в Херсоні;
- 4 нежитлові приміщення в Херсоні й Криму;
- 2 будинки в Херсоні;
- 3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;
- автівку Volvo 2020 року випуску;
- 99, 86% акцій приватного акціонерного товариства "КАШТАН", зареєстроване в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Статутний капітал становить 370 тис. грн;
- 30% акцій приватного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" - транспортної компанії, зареєстрованої у Херсоні. Її статутний капітал становить 7 млн грн.
Останні два активи належать дружині колаборанта Любові Сальдо.
Зі свого боку Міністерство юстиції просило стягнути в дохід держави також активи таких підприємств:
- товариство з обмеженою відповідальністю "БЕБКО-АВТО", зареєстроване у Херсоні зі статутним капіталом у 1,8 млн грн. Це мережа автосалонів, яка є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo;
- товариство з обмеженою відповідальністю "КОНКА" - херсонська компанія, яка займається організацією дозвілля. Розмір статутного капіталу підприємства - 18 500 грн, а дохід за 2020 рік становив 707 тис. грн.
Мін’юсту очевидно не вдалось довести зв’язок між цими активами, які належать доньці Сальдо та його партнеру й самим гауляйтером Херсона.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.
по темі
За минулу добу окупанти обстрілювали населені пункти Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, а також для атак використовували безпілотники та авіацію
Внаслідок ворожої атаки Херсонщини у середу, 3 травня, загинув відомий лікар-онколог Олександр Моргунов
Щодня - росія чинить нові воєнні злочини. Внаслідок учорашніх масованих обстрілів Херсона загинули 23 людини. Ще 46 дістали поранень, серед них - двоє дітей.
У Херсоні запровадять цілодобову комендантську годину, що триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня
В Херсоні знову зросла кількість загиблих внаслідок атак російських окупантів