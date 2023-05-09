Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона. Про це йдеться у рішенні суддів ВАКС.

Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської ОДА, призначений на цю посаду російськими окупантами. У березні 2022 року брав участь у мітингу на підтримку російської агресії проти України, після цього сприяв створенню та став членом так званого "Комітету порятунку миру та порядку", а точніше - органу співпраці з російською окупацією в Херсонській області.

З огляду на ці факти, проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляє Transparency International Україна.

Суд погодився з Мін’юстом в частині конфіскації активів:

5 земельних ділянок в Херсоні;

4 нежитлові приміщення в Херсоні й Криму;

2 будинки в Херсоні;

3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;

автівку Volvo 2020 року випуску;

99, 86% акцій приватного акціонерного товариства "КАШТАН", зареєстроване в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Статутний капітал становить 370 тис. грн;

30% акцій приватного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" - транспортної компанії, зареєстрованої у Херсоні. Її статутний капітал становить 7 млн грн.

Останні два активи належать дружині колаборанта Любові Сальдо.

Зі свого боку Міністерство юстиції просило стягнути в дохід держави також активи таких підприємств:

товариство з обмеженою відповідальністю "БЕБКО-АВТО", зареєстроване у Херсоні зі статутним капіталом у 1,8 млн грн. Це мережа автосалонів, яка є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo;

товариство з обмеженою відповідальністю "КОНКА" - херсонська компанія, яка займається організацією дозвілля. Розмір статутного капіталу підприємства - 18 500 грн, а дохід за 2020 рік становив 707 тис. грн.

Мін’юсту очевидно не вдалось довести зв’язок між цими активами, які належать доньці Сальдо та його партнеру й самим гауляйтером Херсона.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.