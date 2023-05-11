Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти російських загарбників, адже військові все ще потребують обіцяної допомоги від союзників.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Він зазначив, що українські військові можуть йти вперед та бути успішними з тим, що мають вже зараз.

"Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно... Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу", - сказав він.

Зеленський описав бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, як "готові", але сказав, що армія все ще потребує "деяких речей", включаючи бронетехніку, яка надходить партіями.

Водночас президент висловив упевненість, що українські військові можуть наступати, попередивши про ризики "замороженого конфлікту", на який, за його словами, розраховує росія.