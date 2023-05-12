Передача Великою Британією кількох крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності України в винищувачах.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

F-16 для України дадуть можливість закрити небо, позбавити ворога інструментів для терору цивільних", - сказав він.

На думку Єрмака, російської авіації не має бути в українському повітряному просторі.

"Чим раніше ми це зробимо разом, тим швидшою буде перемога", - додав він.