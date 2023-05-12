Питання постачання ракет не знімає потребу у літаках - Єрмак [ Редагувати ]
Передача Великою Британією кількох крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності України в винищувачах.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.
F-16 для України дадуть можливість закрити небо, позбавити ворога інструментів для терору цивільних", - сказав він.
На думку Єрмака, російської авіації не має бути в українському повітряному просторі.
"Чим раніше ми це зробимо разом, тим швидшою буде перемога", - додав він.
по темі
Планова істерія була закладена у росіян із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому їх істерика є очевидно, оскільки все йде за планом, який не знає ворог
Вночі у п'ятницю, 12 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто ворог атакував ракетами
Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російських окупаційних військ, розповіли високопоставлені військовий представник США та західний чиновник
Розпрацьована нова стратегія НАТО, яка більш чітко фіксує ризики, які сьогодні ми бачимо
У четвер, 11 травня, у Слов'янську пролунав потужний вибух