З'явилися деталі про літаки і гелікоптери, що впали в рф [ Редагувати ]
Чотири російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.
За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.
Пілоти чотирьох повітряних суден загинули. Зокрема,
у місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу;
в Унецькому районі загинули три члени екіпажу другого вертольота Мі-8;
у селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34;
у селі Сурецький Мураха загинув пілот винищувача Су-35.
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