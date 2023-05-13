З'явилися деталі про літаки і гелікоптери, що впали в рф

Чотири російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.

За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.

Пілоти чотирьох повітряних суден загинули. Зокрема,

у місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу;

в Унецькому районі загинули три члени екіпажу другого вертольота Мі-8;

у селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34;

у селі Сурецький Мураха загинув пілот винищувача Су-35.