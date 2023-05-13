Бої за Бахмут: ЗСУ поступово просуваються на двох напрямках [ Редагувати ]
У суботу, 13 травня, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. Про це повідомляє Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.
По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії.
За її словами, українські військові продовжують знищувати ворога та чимало вже взяли у полон.
Натомість в самому місті, за даними міністерства, ситуація складніша.
Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців, ворогу не вдається взяти місто під контроль.
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