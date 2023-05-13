У суботу, 13 травня, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. Про це повідомляє Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії.

За її словами, українські військові продовжують знищувати ворога та чимало вже взяли у полон.

Натомість в самому місті, за даними міністерства, ситуація складніша.