Ракетна небезпека: у Києві та області працює ППО [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 13 травня, у Києві та області працюють українські сили ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу. Про це повідомляється у Telegram КМВА.
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