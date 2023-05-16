Офіцер Збройних сил України, боєць Легіону Свободи Руслан Андрійко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що зараз відбувається на фронті.

"Лінія оборони на напрямку Кремінна досить стабільна, що забезпечується героїзмом та професіоналізмом бійців Легіону Свободи. Ми спостерігаємо певну зміну тактики ворога. Знищені і розбиті всі піші атаки ворога. Ворог, який намагався атакувати малими групами, всі атаки знищено. Незначною мірою вдалося просунутися, вибити ворога з кількох посадок. Зараз ворог використовує тактику скидування з донів гранат, намагається поранити наших бійців та знищити спостережні пункти. Зараз піших атак зменшилось, але в рази збільшилось кількість обстрілів. Зараз бачимо обстріли з штурмової авіації, реактивних ракет С-300. Загалом, ситуація повністю контрольована українською армією. Жодна позиція не здана, також є просування. Ворог не може здолати українську армію на полі бою, тому атакує тилові місця. Також Сили оборони України завдали вогневого ураження в населених пунктах Попівка та Площанка, та було знищено велику кількість особового складу та техніки противника", - сказав він.