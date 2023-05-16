"Ворог використовує нову тактику на полі бою": офіцер ЗСУ розповів деталі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Офіцер Збройних сил України, боєць Легіону Свободи Руслан Андрійко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що зараз відбувається на фронті.
"Лінія оборони на напрямку Кремінна досить стабільна, що забезпечується героїзмом та професіоналізмом бійців Легіону Свободи. Ми спостерігаємо певну зміну тактики ворога. Знищені і розбиті всі піші атаки ворога. Ворог, який намагався атакувати малими групами, всі атаки знищено. Незначною мірою вдалося просунутися, вибити ворога з кількох посадок. Зараз ворог використовує тактику скидування з донів гранат, намагається поранити наших бійців та знищити спостережні пункти. Зараз піших атак зменшилось, але в рази збільшилось кількість обстрілів. Зараз бачимо обстріли з штурмової авіації, реактивних ракет С-300. Загалом, ситуація повністю контрольована українською армією. Жодна позиція не здана, також є просування. Ворог не може здолати українську армію на полі бою, тому атакує тилові місця. Також Сили оборони України завдали вогневого ураження в населених пунктах Попівка та Площанка, та було знищено велику кількість особового складу та техніки противника", - сказав він.
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Росіяни продовжують зазнавати втрат на Донеччині. На Бахмутському напрямку Збройні сили України намагаються відтіснити ворога від Часового Яру. На деяких відрізках фронту окупанти вже відступили.
У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ заявляють: одні бійці протистоять ракетам і безпілотникам за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дії. А інші для збиття ворожих об'єктів виїжджають на позиції в складі мобільних вогневих груп.
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