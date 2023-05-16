Селянам окупанти розповідали, що у Вавиловому росія "навсєгда", запевняли, що тут відбувся референдум, і розносили пропагандистські газетки.

"Вы уже расия!" - говорили окупанти жителям Вавилового, схиляючи до співпраці, а про переваги життя з "вєлікай і магучей" розповідали через свої агітки. При цьому загарбники мародерили - нишпорили по хатах місцевих мешканців, а награбоване відправляли додому. Як селяни пережили окупацію, дивіться у сюжеті Наталі Сінченко.

Жителі Вавилового показують величезні вирви на шляхах - тут росіяни виходили із села. Втікаючи із села, окупанти самі підривали дороги й мости, аби мати час, щоб сховатися від українських військових.

Сергій Губський, житель села Вавилове:

Бо вранці 9 числа не видно нікого! Увечері не видно нікого! Що таке? Всі далі ховаються. Не зрозуміло ж нічого. Боїмося.

І тільки за добу селяни зрозуміли, що окупанти потікали!

Сергій Губський, житель села Вавилове:

І Василь мій йде з нашими. Я перелякався. І дивлюся жовта пов'язка, аж сльози пішли! Вони підійшли, обняли.

Тут, у Вавиловому, путінська армія хазяйнувала кілька місяців.

Олена Михайлик, жителька села Вавилове:

Пройшли по селу, зробили перепис людей - хто де мешкає, у кого який транспорт, у всіх дивились документи, в кого в дім заходили.

Рашисти обмежували пересування вулицями.

Олена Михайлик, жителька села Вавилове:

Зразу попередили, що автотранспорт не використовувати, тільки велосипед. Ми сиділи вдома закриті. Нам же заборонено було виходить, по вулиці ходить.

Росіяни не довіряли жителям, тому жили на околиці - в приміщенні зерносховища.

В'ячеслав Кравченко, староста Центрального старостинського округу:

Вони жили тут в ангарах, тут стояли у них столи, дивани ще осталися, купа холодильників у них було.

І меблі, і техніку виносили з людських хат.

В'ячеслав Кравченко, староста Центрального старостинського округу:

Це вони ходили мародерили по багатьох хатам, забирали, залишили після себе смітник.

Мародерили росіяни масштабно, щоб вистачило і родичам відіслати. Полювали на лише за унітазами.

Сергій Губський, житель села Вавилове:

Плазми, телевізори, комп'ютери, вони ні з чим не розминалися. Вони тут машини забирали, і загружені відвозили на Херсон, і відправляли туди далі в росію, ці речі відправляли.

У Вавиловому розташовувалися і бойовики фейкових республік Донбасу, і регулярна російська армія.

Сергій Губський, житель села Вавилове:

Одразу були ці: ЛНР, ДНР, потім зайшли буряти, вже як техніка зайшла. І руські були, і останні, то вже такі молоді були.

Селянам окупанти розповідали, що у Вавиловому росія "навсєгда", запевняли, що тут відбувся референдум, і розносили пропагандистські газетки.

Тут пишеться, що, напевно, тут дуже нам добре стане жити, якщо ми будемо разом з росіянами.

Ці агітки Служба безпеки України знайшла в одного з колаборантів. Під час окупації росіяни завзято вишукували серед місцевих тих, хто згоден з ними співпрацювати.

Сергій Губський, житель села Вавилове:

Яка їм допомога треба була, то вони до них в першу чергу приїжджали, а робили все, що їм треба. Вони з ним так обнімалися, цілувалися.

Схиляли на свій бік і старосту.

В'ячеслав Кравченко, староста Центрального старостинського округу:

Під'їхав до нас колаборант. І під такою пропозицією сказав, що треба поїхати туди до них, на блокпост до комбата, переговорить, вони обіцяли, що мародерити не будуть. Там, коли ми приїхали, нас дуже радісно зустріли та сказали: нарешті влада приїхала до нас. власть І почали давати свої задачі. Треба нам машини дизельні, буси, джипи. Сказали, якщо через 3 дні не буде, ми прийдемо за тобою і твоєю сім'єю.

Через погрози В'ячеслав мусив свою родину переховувати.

В'ячеслав Кравченко, староста Центрального старостинського округу:

Кожну ніч лягав спати, родину свою просив, щоб уходили з дому. Я залишався сам, якщо прийдуть, то щоб я був один.

У Вавиловому таки було кілька осіб, охочих до співпраці з рашистами. Майже всі вони втекли разом з окупантами. Одному з посібників ворога місяць тому працівники СБУ заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі. Зрадникові загрожує до 15 років позбавлення волі.