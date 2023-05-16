Заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону "Єдині новини" назвав ціль ракетної атаки росії на Україну 16 травня.

"Цей удар щільний, але абсолютно безрезультативний. Це основний сюрприз для росіян. Вони не мають більше жодних ракет та жодного озброєння, яке може якось нам зашкодити суттєво. Ми дійсно раніше не могли перехватувати, ані "Кинджали", ані "Іскандери", ані С-400 якими вони бомбили українські міста. Зараз ми це можемо робити. Це ставить остаточну крапку в перевазі російської федерації над українською армією", - каже він.

Він додав, що окупанти хочуть промацувати та намагаються вибити Patriot, самі установки, які можуть перехватувати ці ракети.

"Також вони хочуть знайти склади озброєння, які ми накопичуємо для контрнаступу, або там де тренується наш особовий склад, де тренуються наші війська для контрнаступу", - додав він.