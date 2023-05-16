Десантники знищили російський танк (відео) [ Редагувати ]
Українські десантники.знищили ворожий танк. Про це повідомляє Десантно-штурмові війська.
Підірвавшись на міні російські військові почали тікати, хоча до цього намагались йти штурмом.
Противник намагався штурмувати позиції наших захисників, але як завжди не вдало! Підірвавшись на міні, окупанти почали тікати, рятуючи своє нікчемне життя, залишивши бойову машину.
Як розповіли військові, пошкоджену техніку ще можна відновити,
Але ми не даємо ворогам такої можливості! Все що не знищено на землі, добиваємо з повітря!
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