Народний депутат і колишній член фракції "Слуга народу" Євген Шевченко допомагав українській розвідці комунікувати з владою Білорусі та олександром лукашенком. Про це заявив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди".

Ми задіяли всі можливі шляхи комунікації. Навіть задіяли, скажімо так, одного народного депутата. Задля того, щоб не допустити втягування Білорусі у війну, - це перша мета. Друга мета - коли сталося витіснення російської армії, недопущення повторного заходу з Білорусі. Як показав час, станом на зараз цього вдалося досягти... Ну, всі розуміють. Це пан Євген Шевченко. Ми користуємось можливостями його комунікації, його зв'язками. Ніколи цього не приховували. І він ефективний у цьому процесі. Шевченко досить давно допомагає нам і не відмовлявся, коли ми просили про допомогу.

За словами керівника української розвідки, путін уже втратив надію втягнути лукашенка у війну проти України.

Лукашенко - подобається він нам чи ні, він не ідіот. І повторення ситуації, яка сталася 24.02.2022 він сам - перший, хто хоче не допустити. Насправді, і тоді його думку не особливо враховували, але він зробив висновки, як я бачу, як всі ми бачимо.

Депутата Євгена Шевченка ще до початку повномасштабного вторгнення виключили з фракції "Слуга народу" за "симпатії" до лукашенка та його візит до Мінська у квітні 20201 року, де він зустрівся з диктатором.