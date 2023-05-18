Атака на Київ: у поліції показали уламки збитих ракет (фото) [ Редагувати ]
У четвер, 18 травня, окупанти намагались вночі атакувати Київщину. Проте ППО збила ракети та не допустила ударів по мирному населенню. У поліції Київській області виявили уламки збитих ракет, заявив начальник поліції області Андрій Нєбитов у Telegram.
Поліцейські оглядають місця падіння уламків ворожих ракет, які успішно збила українська ППО.
Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок ракетної атаки немає постраждалих, влучань не зафіксовано.
Проте у декількох громадах Київської області уламки ракет впали на подвір'я. Пошкоджені декілька приватних будинків, ушкодження незначні: вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі.
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