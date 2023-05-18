У четвер, 18 травня, окупанти намагались вночі атакувати Київщину. Проте ППО збила ракети та не допустила ударів по мирному населенню. У поліції Київській області виявили уламки збитих ракет, заявив начальник поліції області Андрій Нєбитов у Telegram.

Поліцейські оглядають місця падіння уламків ворожих ракет, які успішно збила українська ППО.

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок ракетної атаки немає постраждалих, влучань не зафіксовано.

Проте у декількох громадах Київської області уламки ракет впали на подвір'я. Пошкоджені декілька приватних будинків, ушкодження незначні: вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі.