У Севастополі пролунала серія вибухів [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів у четвер, 18 травня.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У мережі повідомляють, що у місті нарахували вже 14 вибухів. Їх чутно у різних районах Севастополя.
Місцеві зазначають, що вибухи схожі на роботу ППО, а також вважають, що на місто могли здійснити "атаку дронами".
Зазначимо, що поки офіційно про ситуацію у місті не повідомили ні українська, ні російська сторони.
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