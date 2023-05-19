У Херсоні лунають вибухи [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У п'ятницю, 19 травня, в Херсоні лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"Херсон знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні одного з них.
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