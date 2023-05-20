Після необхідних передстартових перевірок і маніпуляції безпілотник запускають у небо.

Росіяни продовжують штурмувати Лиман, Бахмут та Мар'їнку. За минулу добу там відбулося понад 80 бойових зіткнень. Росіяни йдуть піхотою, б'ють з артилерії та авіації. У відповідь працюють і ЗСУ.

Авіація сил оборони завдала 13 ударів по росіянах. Б'є й українська артилерія. Аби удари були влучними, артилеристам надають координати. Наш воєнкор Руслан Смещук бачив, як працює український розвідувальний дрон "Лелека". Далі його матеріал з Бахмутського напрямку.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це Бахмутський напрямок, місцина, що відносно віддалена від лінії фронту. Але сюди добиває російська крупнокаліберна артилерія чи реактивна російська артилерія. Ракети долітають. І от зараз ми працюємо з розрахунком безпілотника, великого безпілотника, який буде проводити розвідку і моніторинг певної ділянки фронту.

Все починається з установлення систем зв'язку. Зв'язок, координація і розвідка - переваги української армії над росіянами. І ЗСУ ними користуються максимально плідно.

Сергій, оператор комплексу:

Це модуль автоматичного орієнтування, щоб ловити сигнал "Лелеки" й керувати нею. Вона ж в рази потужніша, чим промислові ці "Мавіки", бо сам комплекс діє в радіусі 50 кілометрів.

Після цього розрахунок починає збирати саму "Лелеку". Безпілотник транспортують у розібраному вигляді. Повітря часом гримає розривами.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Доки розрахунок розкладає БПЛА, тут відносно поблизу б'ють снаряди, навіть можна бачити місце влучання, дим. Але показати не можу, щоб не прив'язуватися до місцевості, тобто ситуація тут відносно спокійна, але гучно.

Надія і її розрахунок - обстріляні. Під ворожий вогонь потрапляли неодноразово і навіть втрачали літачки. На такі вибухи - вони не реагують.

Надія, операторка комплексу:

Перші рази від несподіванки лякаєшся. А далі вже звикаєш, і не звертаєш увагу.

Після необхідних передстартових перевірок і маніпуляції безпілотник запускають у небо.

Починається найбільш напружена фаза. Адже розрахунок "Лелеки" не тільки керує дроном і передає відеокартинку в режимі онлайн. Оператори ще й аналізують відео, це потребує особливих навичок.

Валентин, оператор комплексу:

Для того, щоб виявити ціль - її треба знати, розуміти й відрізняти ту чи іншу ціль, об'єкт. Розпізнавати на тих об'єктах щось, ідентифікувати той об'єкт. І подати швидко, оперативно дані. На скажемо так відповідні пункти для аналізу.

Крім того, оператори по паралельному каналу зв'язку передають вже готові до стрільби координати, особливо важливих цілей. Одночасно при цьому, корегуючи штурмову групу, наприклад. І у всіх цих потоках даних важливо не заплутатися.

Валентин, оператор комплексу:

Багато операторів веде одночасно трансляцію, і ми наголошуємо, тобто окремо скидаємо координати, щоб наголосити на важливості тієї чи іншої цілі.

Ну а потім координати потрапляють на артилерію.

Ось це кадри такого коригування з повітря. Безпілотник спочатку знаходить ворожі позиції. А потім починає кружляти й наводити гармати на конкретні об'єкти росіян.