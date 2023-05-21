Скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзників: оцінка Ігната [ Редагувати ]
Українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16. Літаки передаватимуть ймовірно підрозділами.
Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Як відзначив Ігнат, під час передачі підрозділами, йдеться про близько більше 12 літаків.
"Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав речник командування Повітряних сил.
Водночас він зауважив, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків:
СУ-24;
СУ-25;
МіГ-29;
СУ-27.
"Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16", - зауважив Ігнат.
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