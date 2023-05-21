Українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16. Літаки передаватимуть ймовірно підрозділами.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як відзначив Ігнат, під час передачі підрозділами, йдеться про близько більше 12 літаків.

"Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав речник командування Повітряних сил.

Водночас він зауважив, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків:

СУ-24;

СУ-25;

МіГ-29;

СУ-27.

"Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16", - зауважив Ігнат.