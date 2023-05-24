Японія виділила Україні допомогу на $7,6 млрд [ Редагувати ]
Уряд Японії наразі надав Україні гуманітарну, продовольчу, фінансову й інших видів допомоги на загальну суму $7,6 млрд. Про це заявив у середу на дебатах у бюджетній комісії нижньої палати парламенту глава японського МЗС Йосімаса Хаясі.
Наразі ми виділили Україні загалом 7,6 млрд доларів на різні економічні потреби, відновлення господарства, у вигляді гуманітарної, фінансової, продовольчої та іншої допомоги.
Глава МЗС Японії повідомив, що у Країні вранішнього Сонця зараз перебуває українська делегація, яка знайомиться зокрема з досвідом подолання наслідків стихійних лих і відновлення зруйнованої інфраструктури. До загальної суми допомоги, сказав міністр, включено також видатки на підготовку українських фахівців з розмінування.
Під час візиту на саміт G7 у Хіросимі Володимира Зеленського прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що його країна передасть Україні 100 військових автомобілів та 30 тис. продовольчих пайків.
Уряд Японії також висловив готовність прийняти на лікування поранених українських військовослужбовців.
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