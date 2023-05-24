У середу, 24 травня, у соцмережі повідомляєть про атаку дронами першого розвідувального російського корабля "Іван Хурс". Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Поки що жодної офіційної інформації про це інцидент немає. Як пишуть у соцмережах, корабель був атакований морськими дронами після проходження протоки Босфор близько 5:30 ранку.

Стверджується, що морякам нібито вдалося відбити атаку і судно жодних пошкоджень не зазнало.

"Іван Хурс" - перше серійне розвідувальне судно зв'язку рф. За допомогою нього можна вести радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. І як пишуть російські джерела, навіть стежити за компонентами американської системи ПРО. Він входить до складу чорноморського флоту росії та був спущений на воду у травні 2017 року. При цьому в Міноборони рф засекретили дані про склад бортового радіотехнічного озброєння.