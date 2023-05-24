"Унікальний розвідкорабель рф атакували" - соцемержі [ Редагувати ]
У середу, 24 травня, у соцмережі повідомляєть про атаку дронами першого розвідувального російського корабля "Іван Хурс". Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Поки що жодної офіційної інформації про це інцидент немає. Як пишуть у соцмережах, корабель був атакований морськими дронами після проходження протоки Босфор близько 5:30 ранку.
Стверджується, що морякам нібито вдалося відбити атаку і судно жодних пошкоджень не зазнало.
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