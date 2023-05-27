В Україні стався землетрус [ Редагувати ]
В Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала за школою Ріхтера. Воно сталося ввечері у п'ятницю за 20 кілометрів на захід від облцентру. Перед тим сейсмологи класифікували по параметрах як 2,7 бала.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.
Ща уточненою інформацією, епіцентр землетрусу знаходиться у Решетилівському районі на глибині 7 км.
Підземні поштовхи сталися 26 травня о 21.38.49.
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у публікації.
Неподалік Полтави зафіксовано землетрус магнітудою 2,7 бала увечері в п'ятницю (фото: скрін gcsk.gov.ua)
Зазначимо, що подібні за силою землетруси на Полтавщині відбувалися і раніше. Зокрема, 14 січня (з магнітудою 2,7) цього року та 3 жовтня 2022-го (з магнітудою 3,4).
по темі
Землетрусу розташовувався на глибині 7,59 кілометра
У суботу, 27 травня, в Україні буде тепло, але дощитим
Одним з найважливіших християнських свят є Трійця, яка у 2023 році у християн східного обряду припадає на 4 червня
ДБР розслідує кримінальне провадження щодо "відмивання" коштів колишнім головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Макогоном: за даними правоохоронців, фігурант переховується від правосуддя у Канаді
Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді, який збив на смерть військовослужбовця цієї ночі
У 2016 році для Нацгвардії на сотні мільйонів були закуплені бронеавтомобілі "Варта", на презентації засвітився Микола Кузьма, родина якого, яку в ЗМІ прозвали "королями тендерів", пов'язана з росіянами через швейцарські фірми-"прокладки"