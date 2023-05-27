В Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала за школою Ріхтера. Воно сталося ввечері у п'ятницю за 20 кілометрів на захід від облцентру. Перед тим сейсмологи класифікували по параметрах як 2,7 бала.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

Ща уточненою інформацією, епіцентр землетрусу знаходиться у Решетилівському районі на глибині 7 км.

Підземні поштовхи сталися 26 травня о 21.38.49.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у публікації.

Неподалік Полтави зафіксовано землетрус магнітудою 2,7 бала увечері в п'ятницю (фото: скрін gcsk.gov.ua)

Зазначимо, що подібні за силою землетруси на Полтавщині відбувалися і раніше. Зокрема, 14 січня (з магнітудою 2,7) цього року та 3 жовтня 2022-го (з магнітудою 3,4).