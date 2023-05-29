Українські захисники продовжують утримувати займані рубежі на Лиманському напрямку і не дають окупантам просунутися вперед, а незабаром настане час для контрнаступу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах БІЛОГОРІВКА, СПІРНЕ, НОВОСЕЛІВСЬКЕ, ТОРСЬКЕ, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці.

Генерал зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них.

Сирський подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр.