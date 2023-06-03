Діти з окупованих територій України та ті, хто втратив батьків на війні - стали гостями свята на стадіоні "Динамо" у Києві. Малеча проходить процес відновлення у дитячому медичному центрі психологічної реабілітації та неабияк потребує заряду позитивних емоцій - наголошують реабілітологи. Як зустрічали дітей та які сюрпризи підготували - розкажуть наші журналісти.

На стадіоні "Динамо" - сьогодні багато гостей. Лунає дитячий сміх. Малюки ласують морозивом і отримують подарунки.

Чимало дітей тут - пацієнти дитячого медцентру психологічної реабілітації. Він розпочав роботу лише рік тому, проте вже прийняв більш як дві тисячі відвідувачів.

Олена Дячук, засновниця дитячого медичного центру психологічної реабілітації:

Ми працюємо із соціальними категоріями дітей, їх до нас направляють соціальні служби на психологічну реабілітацію. Це всі міста, які були в окупації, і на сьогодні знаходяться в окупації, діти з цих регіонів. Діти дуже різні. Відсотків 60 дітей, які до нас приїжджають, вони дійсно у дуже важкому психологічному стані. Вони ні сплять, ні їдять, вони втратили когось із батьків, пережили страхіття, бачили як на їхніх очах вбивали, катували людей.

Під час свята діти змогли зробити фото, отримати автограф від зірок футбольного клубу "Динамо" (Київ), поспілкуватися з гравцями. Питали, як розпочалася кар'єра відомих гравців, цікавилися режимом роботи й навіть харчовими уподобаннями.

Тринадцятирічний Ренат вже більш як половину життя займається футболом. Радіє зустрічі з зірками спорту й ділиться з ними своїми мріями.

Ренат, учасник заходу:

Мрію стати професійним футболістом. У мене тато займався футболом колись, і казав, що треба завжди йти до своєї мети.

В умовах війни на долю українських дітей випало чимало важких випробувань - наголошують організатори свята - благодійники Фонду братів Суркіс та громадської організації "Ліга життя". У цей час малеча потребує підтримки, як ніколи раніше.

Григорій Суркіс, засновник благодійного Фонду Братів Суркіс:

"Динамо" (Київ) дуже багато років опікувалася чорнобильськими дітлахами, ми жодним чином ніколи не могли розраховувати на це жахіття. Жахіття, яке розгорнули люди, які не мають ні людяності, честі, моралі. Вони знищують наші міста, вони знищують наші сподівання на найкраще. А найкраще - це наші діти. Це ті дітлахи, які присутні зокрема сьогодні й в залі. Безумовно, ми повинні зробити все можливе для того, щоб дітлахи під час такої трагедії для нашої країни були свіжим ковтком повітря. Мабуть, сьогодні і є свіжий ковток повітря, тому що вони знаходяться в структурі "Динамо" (Київ), на стадіоні "Динамо". Ми будемо робити все можливе від себе, щоб у них був свіжий ковток повітря і посмішка на обличчі.

А це, певно, найяскравіша частина свята. Для дітей виступають блогери-ілізіоністи.

Побачити улюблених артистів завжди мріяв одинадцятирічний Нікіта з Харківщини.

Нікіта, пацієнт дитячого медичного центру психологічної реабілітації "Джерело":

Те, що приїхали мої улюблені фокусники, я їх дивився на ютубі чотири роки. Я в усіх їхніх розіграшах брав участь.

Олена Дячук, засновниця дитячого медичного центру психологічної реабілітації "Джерело":

Після таких заходів, коли діти бачать зірок, до нас зірки часто приїжджають у дитячій центр, діти починають розмовляти, посміхатися, пишуть якісь історії, плани та мрії на майбутнє.

Російські загарбники не мають права відбирати в дітей дитинство - наголошують організатори свята. Благодійники обіцяють і надалі підтримувати малюків та підлітків, які опинилися у скруті через війну.