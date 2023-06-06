Зрадник і колаборант, так званий "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо на тлі затопленого палацу культури заявив у Новій Каховці, що на околицях Каховської ГЕС після злочинного підриву окупантами "люди продовжують звичайне життя".

Відео звернення гауляйтера з'явилося в Мережі.

"Нова Каховка і всі міста, розташовані нижче за течією – це Олешки, Гола Пристань і сам Херсон – живуть. Люди, спокійно рухаються вулицями, щойно проїжджали. Люди спокійні, працюють автозаправки, працюють деякі магазини, працюють навіть підприємства.

Але все-таки ця подія порушить те мирне життя, яке є. Але вона порушить її настільки, наскільки вода зійде. Коли вода впаде, а вона впаде дуже скоро, Каховське водосховище втратить весь запас води, який призначався для меліорації. Але ця проблема вирішується", – оптимістично стверджує колаборант Сальдо.

У Мережі жартують, що наступне відео він буде записувати з човна.