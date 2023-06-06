Гауляйтер Сальдо на тлі затопленого палацу культури заявив, що місцеві "продовжують звичайне життя" [ Редагувати ]
Зрадник і колаборант, так званий "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо на тлі затопленого палацу культури заявив у Новій Каховці, що на околицях Каховської ГЕС після злочинного підриву окупантами "люди продовжують звичайне життя".
Відео звернення гауляйтера з'явилося в Мережі.
"Нова Каховка і всі міста, розташовані нижче за течією – це Олешки, Гола Пристань і сам Херсон – живуть. Люди, спокійно рухаються вулицями, щойно проїжджали. Люди спокійні, працюють автозаправки, працюють деякі магазини, працюють навіть підприємства.
Але все-таки ця подія порушить те мирне життя, яке є. Але вона порушить її настільки, наскільки вода зійде. Коли вода впаде, а вона впаде дуже скоро, Каховське водосховище втратить весь запас води, який призначався для меліорації. Але ця проблема вирішується", – оптимістично стверджує колаборант Сальдо.
У Мережі жартують, що наступне відео він буде записувати з човна.
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