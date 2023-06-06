В Україні побудують нові водопроводи через підрив ГЕС [ Редагувати ]
У зв'язку з підривом Каховської ГЕС Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.
"Наступне важливе рішення - це забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів", - сказав Шмигаль.
Це будуть водогони:
Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище;
Марганець - Нікополь;
Хортиця - Томаківка.
За словами прем'єра, будівництво нових водогонів необхідно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.
"Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення", - зазначив Шмигаль.
по темі
Рівень води в ставі-охолоджувачі ЗАЕС перебуває на технічно необхідній позначці, однак станція має бути демілітаризована
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан
Головного управління розвідки Міноборони має докази того, що Каховська ГЕС була знищена в наслідок використання вибухівки
Голова Херсонської обласної Ради Олександр Самойленко розповів про ситуацію на Херсонщині та те, коли чекати спад води в області після підриву Каховської ГЕС
Наталя Гуменюк розповіла про перші наслідки затоплення Каховської ГЕС