На Херсонщині 13 червня росіяни вбили священика УПЦ МП. Він роздавав гуманітарну допомогу людям, які постраждали від вибуху Каховської ГЕС.

Про трагедію повідомили у "Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП".

Зазначається, що внаслідок обстрілу російськими військами Іоанно-Предтеченського храму смт Білозерка на Херсонщині загинув настоятель храму, благочинний Білозерського округу протоієрей Микола Палагнюк.

Перед атакою російських військ протоієрей священнослужитель роздавав на території храму гуманітарну допомогу людям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Як повідомили у Херсонській єпархії, внаслідок обстрілу отець Микола отримав мінно-вибухову травму із травматичною ампутацією верхніх кінцівок та голови. Ці травми виявилися несумісними із життям. Загиблому священикові було 69 років.

Додамо, що Микола Палагнюк народився у відомій на Херсонщині багатодітній родині, яка дала Церкві трьох синів-священиків: самого Миколу, а ще Дмитра (екс-настоятель Свято-Миколаївського храму у Нововоронцовці, помер у 2020 році) і Василя (настоятель храму апостола і Євангеліста Іоанна Богослова у селищі Іванівка).

Усі троє Палагнюків під час богослужінь, кажуть віряни, з перших днів війни, яка почалася у 2014 році, закликали молитися за українських воїнів і за Україну.

Також поранення отримала 76-річна жінка.