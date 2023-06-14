У середу, 14 червня, президент України Володимир Зеленський закликав памʼятати, що ми всі в Україні зобовʼязані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу і незалежності.

Будь ласка, завжди памʼятайте, що ми всі в Україні зобовʼязані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу і незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин та чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати – щодня.

"Дякую всім, хто воює та працює заради нашої перемоги. Особливо дякую кожному і кожній, хто зараз у боях на Сході та Півдні нашої держави відкриває Україні стратегічний простір, простір руху до перемоги. Дякую всім, хто зараз і в наступі, і в обороні, хто штурмує позиції окупантів та хто відбиває їхні штурми. Дякую всім вам, воїни, за хоробрість, за стійкість та за кожен метр результату", - сказав він.