Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У середу, 14 червня, президент України Володимир Зеленський закликав памʼятати, що ми всі в Україні зобовʼязані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу і незалежності.
Будь ласка, завжди памʼятайте, що ми всі в Україні зобовʼязані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу і незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин та чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати – щодня.
"Дякую всім, хто воює та працює заради нашої перемоги. Особливо дякую кожному і кожній, хто зараз у боях на Сході та Півдні нашої держави відкриває Україні стратегічний простір, простір руху до перемоги. Дякую всім, хто зараз і в наступі, і в обороні, хто штурмує позиції окупантів та хто відбиває їхні штурми. Дякую всім вам, воїни, за хоробрість, за стійкість та за кожен метр результату", - сказав він.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 12 червня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті
Розглядаємо його як свідчення підтримки нашої країни такою впливовою державою, як ОАЕ
У світі на деяких рівнях є ганебна байдужість до екоциду та людської трагедії, які сталися через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС
У пʼятницю, 9 червня, президент України Володимир Зеленський звітував, про що говорив під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що відвідав на Миколаївщині Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський у пункті евакуації на базі одного з медзакладів Херсона поспілкувався з нашими людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС