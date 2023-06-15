Після прориву греблі Каховської ГЕС 6 червня повінь позбавила українські війська можливості форсувати Дніпро для підтримки контрнаступу. Однак ця вигода для кремля може виявитися недовгою.

Нижче греблі паводкові води вже почали відступати і зрештою повернуть річку в колишній стан, хоч і з новими перешкодами, такими як викинуті на берег міни та сміття. Вище за течією, коли 230-кілометровий басейн Каховського водосховища спорожніє, з'являється абсолютно новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил.

Вашингтонський Інститут вивчення війни вже змінює свої карти полів боїв, щоб відобразити раптове скорочення води, яка відокремлює українські сили від окупованих земель на східних берегах водосховища.

Гребля була зруйнована якраз у той момент, коли українські війська розпочали контрнаступ, який планувався кілька місяців, з метою повернути території, захоплені Росією на півдні та сході країни після торішнього вторгнення.

Оскільки Київ розгортає західне озброєння вартістю в мільярди доларів уздовж фронту, що протягнувся на 1500 км, Дніпро є найважливішою частиною поля бою, забезпечуючи захист військ, що протистоять один одному на більшій частині його південної частини, та створюючи серйозну логістичну проблему для українських стратегів, які працюють над тим. , як забезпечити постачання своїх сил у міру їхнього просування.

Кінцева довжина цього бар'єру залежатиме від того, наскільки сильно пошкоджена гребля, а також від мулу, що скупчився на дні водоймища з моменту будівництва греблі у 1956 році.

"Ключове питання тут – висота греблі, яка залишилася під водою після руйнування, – сказав у телефонному інтерв'ю начальник управління гідрології Національної метеорологічної служби України Ілля Перевізників. – Ця висота визначає кількість води, яка залишиться"