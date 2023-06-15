Гендиректор МАГАТЕ прибув на окуповану Запорізьку АЕС [ Редагувати ]
У четвер, 15 червня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Це його третій візит на окуповану росіянами станцію. Про це повідомляє "Енергоатом".
Візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.
Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге - у березні 2023 року.
по темі
Голова "Енергоатому" Петро Котін розповів про те, що через підрив окупантами Каховської ГЕС для Запорізької АЕС тільки додалося проблем
У вівторок, 13 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" президент ДП "НАЕК "Енергоатом"Петро Котін розповів про те, як буде функціонувати Запорізька АЕС без Каховської ГЕС
Українські військові продовжують знищувати російську техніку
Глава Пентагона Ллойд Остін заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники обговорять питання посилення ППО України
Країни-члени НАТО розглядають дві ймовірні моделі гарантій безпеки для України - за прикладом Фінляндії та Ізраїлю