У четвер, 15 червня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Це його третій візит на окуповану росіянами станцію. Про це повідомляє "Енергоатом".

Візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.

Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге - у березні 2023 року.