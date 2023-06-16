Канада літаками доправила вже понад 5 тисяч тонн допомоги для України [ Редагувати ]
Літаки канадських Збройних сил доставили понад 5000 тонн військової допомоги для України від початку повномасштабного вторгнення рф.
Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд в Twitter.
Йдеться не лише про канадську допомогу, призначену Україні, а й від інших країн.
"Підрозділ ВПС Канади в шотландському Прествіку доставив понад 10 млн фунтів (понад 5 тисяч тонн, - Ред.) допомоги, виділеної Україні Канадою, її союзниками та партнерами", - йдеться у публікації Ананд.
Глава Міноборони Канади також зазначила, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку, доставляючи такі вантажі.
У пості зазначається, що протягом цієї транспортної місії Канади в березні 2022 року її військові літаки здійснили 392 вильоти, а загальний час, проведений у повітрі, перевищив 3000 годин.
Загалом літаки ВПС Канади транспортували для України допомогу від 21 країни.
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