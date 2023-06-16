Літаки канадських Збройних сил доставили понад 5000 тонн військової допомоги для України від початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд в Twitter.

Йдеться не лише про канадську допомогу, призначену Україні, а й від інших країн.

"Підрозділ ВПС Канади в шотландському Прествіку доставив понад 10 млн фунтів (понад 5 тисяч тонн, - Ред.) допомоги, виділеної Україні Канадою, її союзниками та партнерами", - йдеться у публікації Ананд.

Глава Міноборони Канади також зазначила, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку, доставляючи такі вантажі.

У пості зазначається, що протягом цієї транспортної місії Канади в березні 2022 року її військові літаки здійснили 392 вильоти, а загальний час, проведений у повітрі, перевищив 3000 годин.

Загалом літаки ВПС Канади транспортували для України допомогу від 21 країни.