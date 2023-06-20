Під Києвом блискавка влучила в житловий будинок (відео) [ Редагувати ]
У житловий будинок під Києвом сьогодні, 20 червня, влучила блискавка. Унаслідок цього моментально спалахнула пожежа.
Про це повідомляє начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.
"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок", - йдеться у заяві.
Зазначається, що спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС.
"Рятувальники завжди напоготові, втім, звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", - повідомив Нєбитов.
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