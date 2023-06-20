У житловий будинок під Києвом сьогодні, 20 червня, влучила блискавка. Унаслідок цього моментально спалахнула пожежа.

Про це повідомляє начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок", - йдеться у заяві.

Зазначається, що спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС.

"Рятувальники завжди напоготові, втім, звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", - повідомив Нєбитов.