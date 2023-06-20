Аеророзвідка прикордонників "всипала" окупантам: прикордонники показали потужне відео [ Редагувати ]
Українські прикордонники знищили двох російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє в Telegram Держприкордонслужба.
"Аеророзвідка прикордонників "всипала" окупантам. На Бахмутському напрямку камера нашого ударного дрона зафіксувала двох тимчасово живих недобитків. Ті порпалося в окопах серед мертвих колег", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, оператори ДПСУ скинули їм парочку "ВОГів", і "загарбники остаточно заспокоїлися".
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