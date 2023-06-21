росія щонайменше двічі намагалася вдарити ракетами по будівлі Головного управління розвідки Міноборони у Києві. Востаннє це сталося у травні 2023 року. Про це повідомляє The Economist.

За даними видання, окупанти цілилися ракетами по будівлі ГУР на Рибальському острові в Києві у березні 2022 року та у травні цього року. Українські розвідники у коментарі розповіли, що перша атака рф "паралізувала" багатьох.

Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм шефом, впали на підлогу.

Співрозмовники видання згадують, що невдовзі двері кабінету відчинилися, звідти вийшов керівник ГУР Кирило Буданов та сказав: "Все гаразд".

Він обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження.

The Economist стверджує, що 29 травня 2023 року росіяни намагалися атакувати штаб-квартиру ГУР балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Вони ледь не влучили в офіс та автомобільний міст, безпілотники пошкодили іншу будівлю. Тоді сили ППО збили у районі Києва 11 ракет.

Видання зазначає, що після того російський диктатор володимир путін похизувався "точним ударом", а російські пропагандисти заявили, що Буданова евакуювали до Німеччини з пораненням і він нібито впав у кому.

Проте The Economist наголошує, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності.