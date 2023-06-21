Франція планує підтримати вступ України до НАТО, щоб наблизити мирні переговори України та росії. Представники Франції виступають з такою позицією у конфіденційних обговореннях з членами НАТО. Про це повідомила французька газета Le Monde з посиланням на джерела.

На нещодавній оборонній раді в Єлисейському палаці обговорювалась заявка України на вступ до НАТО. На думку французької влади, схвалення заявки може стати самостійною гарантією безпеки для Києва.

Як пише Le Monde, офіційний Париж вважає, що схвалення заявки змусить владу росії засумніватися в продовженні збройного вторгнення. Крім того, вони сподіваються, що це підштовхне президента України Володимира Зеленського розпочати переговори з володимиром путіним.

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Дипломатичне джерело Le Monde не з Франції відзначило, що зараз позиція французької влади ближче до позиції уряду Польщі, ніж Німеччини.

Наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Водночас він визнавав, що Київ не стане членом альянсу до завершення війни. Українська влада говорила, що підтримку вступу України до альянсу формалізували вже 20 країн НАТО.