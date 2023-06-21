В Ірпені виявили та знешкодили артилерійський снаряд [ Редагувати ]
В Ірпені в гаражному кооперативі поблизу торговельно-розважального центру "Жираф" виявили артилерійський снаряд.
Як повідомляється, правоохоронці Бучанського управління поліції провели огляд місця події, а вибухотехніки з "Муніципальної варти" вилучили та знешкодили небезпечну знахідку.
У поліції закликали українців у випадку виявлення боєприпасів, відразу повідомляти на спецлінію "102".
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