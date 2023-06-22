Росіяни направили корабель з "Калібрами" в Азовське море [ Редагувати ]
Російський корабель "Василий Быков", який може нести крилаті ракети "Калібр", помітили у Керченській затоці.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".
У мережі пишуть, що корабель росіян зараз заходить до Азовського моря. При цьому на кормі у нього може бути зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тор".
Корабель "Василий Быков" може нести на борту до 8 крилатих ракет "Калібр" або Х-35.
по темі
В Ірпені в гаражному кооперативі поблизу торговельно-розважального центру "Жираф" виявили артилерійський снаряд
МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо мінування біля ставка-охолоджувача. Однак, під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі на місці жодних мін виявлено не було
Українські прикордонники допомогли артилеристам ЗСУ виявити та знищити позицію російських мінометників у Донецькій області
Підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищив на донецькому напрямку ще один ударний вертоліт Ка-52 російських військ
В ніч на 20 червня росіяни знову атакували Україну, а також вдруге за місяць намагались обстріляти Київ. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених "шахедів", близько з 20 з них - на Київщині