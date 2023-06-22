Росіяни направили корабель з "Калібрами" в Азовське море

Російський корабель "Василий Быков", який може нести крилаті ракети "Калібр", помітили у Керченській затоці.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".

У мережі пишуть, що корабель росіян зараз заходить до Азовського моря. При цьому на кормі у нього може бути зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тор".

Корабель "Василий Быков" може нести на борту до 8 крилатих ракет "Калібр" або Х-35.